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Deniz Baykal'dan CHP'ye tavsiyeler

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yerel seçimler öncesi partisinin cesurca davranmasını istiyor.

Haber Merkezi | 15.12.2018 - 09:09..
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Deniz Baykal'dan CHP'ye tavsiyeler

Deniz Baykal'dan CHP'ye tavsiyeler

Bir süredir Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Baykal, siyasi gündemi yakından takip ediyor.

"İÇ BARIŞI GÜÇLENDİRİR"

Yaklaşan yerel seçimler öncesi partisinin aday belirleme konusunda cesurca davranması gerektiğini vurgulayan Baykal, “Genel merkezimizin cesurca aday belirlemesi gerekiyor. Daha önce şöyle konuşmuş, daha önce şuraya imza vermiş diye bakmadan, nerede kiminle kazanılacaksa onu aday göstermeli. Bu, ezber bozar. Parti içinde kireçlenmeleri önler. Parti içinde iç barışı güçlendirir.” dedi.

"MEZHEPÇİLİĞİN ÜLKELERİ NERELERE GÖTÜRDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, mezhepçilik yapmanın da bir faydasının olmadığını belirten Baykal, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri yüz yıldır canlılığını, evrenselliğini koruyor. Hangisi eskidi; laiklik mi, ulus kavramı mı? Hiçbiri. Bugün bu ilkelerin yerine konacak başka güçlü argüman yok. Etnisitenin ve mezhepçiliğin ülkeleri nerelere götürdüğünü yaşayarak görüyoruz. Bu mirasa sahip çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

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