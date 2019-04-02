Deniz Baykal'ın kızı Halk TV'nin başına geçti

Amerikan kökenli otomobil üreticisi Ford'un Almanya'nın Köln ve Saarlouis kentlerindeki fabrikalarındaki 5 bin işçiyi çıkaracağını duyurmasının ardından işçilerin gergin bekleyişi sürüyor.

Fenerbahçe'de 17 yıllık Volkan Demirel dönemi sona eriyor. Deneyimli kaleci, gelecek sezondan itibaren antrenör olarak sarı-lacivertli ekibe hizmet etmeye başlayacak.

İran’da devam eden sel felaketinde, tehdit altında olan 70 köyün boşaltılması emri verildi.

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61 yaşındaki kadın taşıyıcı annelik yaptı

Eşcinsel olan oğlunun bir aile kurabilmesini isteyen 61 yaşındaki anne, tüp bebek için taşıyıcı olmayı kabul etti ve kendi torununu doğurdu.