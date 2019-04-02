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Deniz Baykal'ın kızı Halk TV'nin başına geçti

Uğur Dündar 6 yıldır çalıştığı Halk TV'den istifa etmeye zorlanmasının ardından kanalın sahibi Deniz Baykal'ın kızının olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 16:04..
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Deniz Baykal'ın kızı Halk TV'nin başına geçti

Halk Arenası'nı bırakan Uğur Dündar, kanaldan ayrılma nedenini Lale Özan Arslan, Semra Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gökhan Demirel'in kovulması olarak açıklamıştı. Dündar, haksızlığa karşı çıktığını vurgulamıştı.

Kanaldan kovulanların cephesinden ilk açıklama Barış Yarkadaş'tan geldi.

DENİZ BAYKAL'IN KIZI HALK TV'NİN BAŞINA GEÇTİ

Halk TV Deniz Baykal'a ait. Yarkadaş, Halk TV'nin başına Baykal'ın kızı Aslı Ataman'ın geçtiğini söyledi. Ataman'ın ilk iş mevcut yapıyı değiştirmeye başladığını kaydetti.

Baykal'ın ise bugüne kadar kanalın çalışmalarına karışmadığını sözlerine ekledi.

Deniz Baykal'ın kızı Halk TV'nin başına geçti

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