Deniz Çakır başörtülü konusunu kapatma çabasında

Deniz Çakır'ın bir mekanda gördüğü 6 başörtülü kadına "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" dediği ve mekandan kovulduğu iddia edilmişti.

Yaşananların ortaya çıkmasının ardından büyük tepkiler alan Deniz Çakır, herhangi bir açıklama yapmayarak sessizliğini korusa da farklı alanlardan tepkileri geri çevirmenin yolunu arıyor.

BAŞÖRTÜLÜLERLE SELFİE POZU

Fan sayfalarından başörtülülerle çektirdiği selfieleri paylaştıran Deniz Çakır, "Başörtülü dostu" imajı çizmeye çalışıyor, yaşananların doğru olmadığını yazdırıyor.

Deniz Çakır daha önce de iddiaların gerçekleri yansıtmadığını menejerine açıklattırmıştı.