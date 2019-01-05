taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3353
Euro
6.0852
Altın
1285.17
Borsa
88830.82
Gram Altın
220.507

Deniz Çakır başörtülü konusunu kapatma çabasında

Başörtülülere hakaret ettikten sonra tepkileri üzerine çeken Deniz Çakır durumu toparlamak için fan sayfalarından "Başörtülü dostu Çakır" izlenimi oluşturmaya çalışıyor.

Haber Merkezi | 05.01.2019 - 12:50..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Deniz Çakır başörtülü konusunu kapatma çabasında

Deniz Çakır'ın bir mekanda gördüğü 6 başörtülü kadına "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" dediği ve mekandan kovulduğu iddia edilmişti.

Yaşananların ortaya çıkmasının ardından büyük tepkiler alan Deniz Çakır, herhangi bir açıklama yapmayarak sessizliğini korusa da farklı alanlardan tepkileri geri çevirmenin yolunu arıyor.

BAŞÖRTÜLÜLERLE SELFİE POZU

Fan sayfalarından başörtülülerle çektirdiği selfieleri paylaştıran Deniz Çakır, "Başörtülü dostu" imajı çizmeye çalışıyor, yaşananların doğru olmadığını yazdırıyor.

Deniz Çakır daha önce de iddiaların gerçekleri yansıtmadığını menejerine açıklattırmıştı.

Deniz Çakır başörtülü konusunu kapatma çabasında

Deniz Çakır başörtülü konusunu kapatma çabasında

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

109
Telefonuna gelen linke tıklayınca 30 bin lira kaybetti

Telefonuna gelen linke tıklayınca 30 bin lira kaybetti

58
Babasının dövdüğü 6 yaşındaki Mertcan kurtarılamadı

Babasının dövdüğü 6 yaşındaki Mertcan kurtarılamadı

183
Sigarada vergi zammı

Sigarada vergi zammı

161
ABD'de bitkisel hayatta tecavüze uğrayan kadın

ABD'de bitkisel hayatta tecavüze uğrayan kadın

35
ABD'nin koalisyonu, saldırılarının ayrıntılarını gizliyor

ABD'nin koalisyonu, saldırılarının ayrıntılarını gizliyor

46
Ozan Tufan Alanyaspor'da

Ozan Tufan Alanyaspor'da

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir