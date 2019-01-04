Deniz Çakır başörtülülere hakaret etti iddiası

Oyuncu Deniz Çakır, öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar ile ilgili sosyal medya hesabında bir mesaj paylaştı.

Deniz Çakır, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Oluk oluk kan akıtacağız diyenlerin alkışlandığı, politikalarınızla her şeyin yasaklandığı televizyonlarda silahın özendirildiği dizilerinizle gurur duyun!

Genç bir kadın öldürüldü…

Elini kolunu sallaya sallaya üniversitelere silah sokabiliyor…

Gurur duyun, genç bir akademisyen öldürüldü…

Bir üniversitede!"





Çakır, mesajında belirttiği gibi silahın özendirildiği dizilerden şikayetçi olsa da daha önce oynadığı dizilerde elindeki silahlı sahneleriyle hatırlanıyor.

İşte o sahnelerden iki kare:

BAŞÖRTÜLÜLERE LAF ATTI HABERİ

Öte yandan Deniz Çakır, hakkında başörtülü kadınlara bir mekanda laf attığı haberleri menajeri tarafından yalanlandı. Menajer Seda Sertbaş, Deniz Çakır'ın sette olduğunu, basına servis edilen fotoğrafların ise arşiv olduğunu belirtti.

Deniz Çakır'ın bir mekanda gördüğü 6 başörtülü kadına "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" dediği ve mekandan kovulduğu iddia edilmişti.