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Deniz Çakır: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Oyuncu Deniz Çakır, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili bir yazı paylaştı.

Haber Merkezi |
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Deniz Çakır: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan  Deniz Çakır, bu defa koronavirüs salgını günlerine dair bir tespitte bulundu.

Bu süre zarfında neler yaşadığını anlatan ve duygularını takipçileriyle paylaşan Çakır, yaptığı tespitlerle pek çok kişinin de hislerine tercüman oldu.

Deniz Çakır: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

 

"İLK GÜNLERDE FARK ETMİŞTİM"

 

İşte Deniz Çakır’ın o satırları:

“Bugünler geçtiğinde, bugünlerde öğrendiklerini unutmamalı insan.. Şu gün, ‘ilk o günlerde farketmiştim…' diyeceğimiz şeyler yaşıyoruz… Yazın bu günleri, not alın bi kenara…

Sabır, kıymet bilmek, kendini bilmek, vicdan, vebâl, hırs, özlem… Türlü duygular lügatınızda farklı anlamlar kazanıyor…

"ZOR GÜNLER..."

Uzak gibi görünsek de birbirimize, hiç olmadığı kadar sık konuşuyoruz seçtiklerimizle… Bencil, kendini bilmez, kıymet bilmezleri belki üzülerek fark ediyoruz…

Zor günler evet ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak tüm insanlık için.. Biz insanoğlu çok hatalar yaptık… bi daha tekrarlamamamız dileği ile.. Umut ve inançla…”

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