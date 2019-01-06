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Deniz Çakır: Kişisel özgürlüklerin savunucusuyum

6 başörtülü kadına hakaret ettiği iddia edilen Deniz Çakır, " Yan masamızda oturan kişiler bizden rahatsızlık duyup bizi huzursuz ettiler." açıklamasını yaparak kendini aklamaya çalıştı.

Haber Merkezi | 06.01.2019 - 20:26..
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Deniz Çakır: Kişisel özgürlüklerin savunucusuyum

Deniz Çakır'ın bir mekanda gördüğü 6 başörtülü kadına, "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" dediği ve mekandan kovulduğu iddia edilmişti.

Yaşananların ortaya çıkmasının ardından büyük tepkiler alan Deniz Çakır, sosyal medya üzerinden "Zorunlu Açıklama" başlığı altında bir mesaj yayınladı.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

"Zorunlu Açıklama

Sustum, çünkü böyle bir suçlama karşısında savunma yapmayı bile zul gördüm. Şimdi okuyacaklarınız da bir savunma değil, bilgilendirmedir. Belli ki bunu yapmadığım zaman bazı kişiler iftira ve karamalarına devam edeceklerdir.

30 Aralık 2018 günü, öğleden sonra iki kadın arkadaşımla doğum günümü kutlamak üzere gittiğim mekanda yaşananlar ile ilgili kamuoyuna yansıtılanlar gerçeği yansıtmamaktadır.

"BİZİ BİLİNÇLİ OLARAK HUZURSUZ ETTİLER"

Arkadaşlarımla gittiğimiz mekanda önce yan masamıza oturan kişiler hal ve hareketleriyle bizden rahatsızlık duyduklarını belli ettiler. Hatta bakışları ve vücut dilleri zaman zaman tacize de yaklasmistir. Bizi bilinçli olarak huzursuz ettiler. Daha sonra bizim kutlama ortamimizdan hoşnut olmadıklarını belli ederek yer değiştirip başka bir masaya geçtiler.

"HİÇBİR KAYGI YAŞAMAMAKTAYIM"

Arkadaşlarımla kutlama yaparken dogal olarak birbirimizin fotoğraflarını çektiğimiz sırada, bu sefer kendi fotoğraflarını çektiğimizi ima ederek bize sözlü olarak da sataştılar ve bu noktada aramizda kısa bir sözlü tartışma yaşandı. Konu uzamadi kapandı. Aynı ortamda yaklaşık 20 dakika daha oturduk. Mekanda kameralar mevcuttur,görüntüler incelenebilir.. bu konuda hiçbir kaygı yaşamamaktayım.

"UTANÇ VERİCİ"

Tartışmanın, benim açımdan giyim, kuşam, türban, baş örtüsü gibi kişisel tercih ve özgürlüklerle ilgisi yoktur, olmamistir olamaz da. Ancak tam tersi, söz konusu kişiler mekanda beni gördükleri andan itibaren benim tercihlerimden rahatsız olduklarını ortaya koymuşlardır.

Yaşamımın her döneminde ezilenin, haklının, kadınların, yanında oldum. Kişisel özgürlüklerin savunucusu oldum. Hal böyle iken üzerime atılmak istenen işlenmemiş bir suçtur ve utanç vericidir.

Kamuoyunun bilgisine sunarım."

Deniz Çakır başörtülülere hakaret etti iddiası

Deniz Çakır: Kişisel özgürlüklerin savunucusuyum


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