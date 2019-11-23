Deniz Çakır'dan dikkat çekici açıklamalar

Beşiktaş't bir kafede baş örtülü bir kadına hakaret ettiği için davalık olan oyuncu Deniz Çakır, geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalına katıldı.

BİRÇOK TEKLİF GELİYOR

Deniz Çakır, bu programda samimi itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu, dizilerinin Arap dünyası tarafından çok beğenildiğini ve takip edildiğini, bunun yanı sıra kendisine buradan reklam filmi teklifleri geldiğini dile getirdi.

"PARAYA MUHTAÇ DEĞİLİM"

Çakır, “Tereyağı reklamında oynayacak kadar, paraya o kadar muhtaç değilim. Yemedim kafayı yani çok şükür, yatağımda rahat uyuyorum.” diye konuştu.

"Bİ GİDİN YA"

Oyuncu ayrıca anlaşılamamaktan da şikayet ederek, “Ben anlaşılamıyorum. Yıldım artık insanlara kendimi anlatmaktan. Bir gidin ya” sözleriyle dile getirdi.