Deniz Göktaş ters kelepçe ile emniyet müdürlüğüne getirildi
Kuran-ı Kerim ile alay eden Deniz Göktaş, Türkiye'ye dönmesinin ardından gözaltına alındı. Ters kelepçe takılarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Göktaş'ın yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Türkiye'yi ayağa kaldıran sözler...
Deniz Göktaş isimli şahsın YouTube'da yayımladığı"Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi, sosyal medyada gündem oldu.
Göktaş gösteri sırasında mizah adı altında Kur’an-ı Kerim ile dalga geçti.
HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görüntüler sosyal medyada hızla yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı Göktaş'a tepki gösterdi.
Tepkilerin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlattı.
HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma başlatıldığı sırada yurt dışında olan Göktaş, bugün öğlen saatlerinde Türkiye'ye döndü.
"Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan komedyen Göktaş, havalimanında gözaltına alındı.Deniz Göktaş gözaltına alındı
TERS KELEPÇE İLE EMNİYETE GETİRİLDİ
Kuran-ı Kerim ile alay eden Deniz Göktaş'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Ters kelepçe takıldığı görülen şahsın yarın adliyeye sevk edilmesinin beklendiği aktarıldı.
TEPKİ ÇEKEN İFADELER KULLANDI
Göktaş, sahnede yaptığı konuşmada kutsal kitapları mizah malzemesi yaparak, "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf.
Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda.
Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." ifadelerini kullanmıştı.