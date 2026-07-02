Deniz Göktaş ters kelepçe ile emniyet müdürlüğüne getirildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran sözler...

Deniz Göktaş isimli şahsın YouTube'da yayımladığı"Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi, sosyal medyada gündem oldu.

Göktaş gösteri sırasında mizah adı altında Kur’an-ı Kerim ile dalga geçti.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı Göktaş'a tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlattı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma başlatıldığı sırada yurt dışında olan Göktaş, bugün öğlen saatlerinde Türkiye'ye döndü.

"Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan komedyen Göktaş, havalimanında gözaltına alındı.

Deniz Göktaş gözaltına alındı

TERS KELEPÇE İLE EMNİYETE GETİRİLDİ

Kuran-ı Kerim ile alay eden Deniz Göktaş'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Ters kelepçe takıldığı görülen şahsın yarın adliyeye sevk edilmesinin beklendiği aktarıldı.

TEPKİ ÇEKEN İFADELER KULLANDI

Göktaş, sahnede yaptığı konuşmada kutsal kitapları mizah malzemesi yaparak, "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf.

Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda.

Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." ifadelerini kullanmıştı.