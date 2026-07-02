Deniz Göktaş gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Yurt dışından Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş'ın, havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.

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