Deniz Göktaş gözaltına alındı
Deniz Göktaş isimli şahıs, stand-up gösterisinde Kur’an-ı Kerim ile dalga geçen ifadeler kullandı ve hakkında soruşturma başlatıldı. Yurt dışında olan Göktaş, geçtiğimiz dakikalarda döndü ve gözaltına alındı.
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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Yurt dışından Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş'ın, havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.
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Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi