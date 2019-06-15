taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8959
Euro
6.6111
Altın
1341.84
Borsa
90787.01
Gram Altın
254.42

Deniz Türüç ikinci baharında

İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı ve milli futbolcu Deniz Türüç, Rüya Türüç ile dünyaevine girdi.

İHA | 15.06.2019 - 08:53..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Spor Toto Süper Lig'in sona ermesinden sonra milli takıma giden ve arkadaşlarından 3 hafta sonra tatile çıkan İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı ve milli futbolcu Deniz, Türüç ülkesi Hollanda’ya gider gitmez düğün yaptı.

HOLLANDA'DA DÜĞÜN YAPTI

Hollanda’da özel bir mekanda düğün yapan Deniz Türüç’ü, ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Deniz Türüç ikinci baharında

İKİNCİ BAHAR

Deniz Türüç’ün ilk eşinden 5,5 yaşında Ayden Türüç isminde bir oğlu var. İkinci evliliğini yapan milli futbolcu hayatını Rüya Türüç ile birleştirdi. Türüç'ün eşinin hamile olduğu, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün saydığı öğrenildi.

Deniz Türüç ikinci baharında

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz çağrısı

Fransa'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz çağrısı

213
İsviçreli kadınlar 28 yıl sonra eşit maaş için sokaklarda

İsviçreli kadınlar 28 yıl sonra eşit maaş için sokaklarda

25
Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolan askerin naaşı bulundu

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolan askerin naaşı bulundu

19
10 soruda Doğu Akdeniz’de enerji denklemi

10 soruda Doğu Akdeniz’de enerji denklemi

17
Diyanet eski Başkanı Görmez'den dini bilgi açıklaması

Diyanet eski Başkanı Görmez'den dini bilgi açıklaması

53
AB Brexit anlaşmasının yenilenmesine karşı

AB Brexit anlaşmasının yenilenmesine karşı

9
Suudilere silah satan Belçika firmalarına lisans iptali

Suudilere silah satan Belçika firmalarına lisans iptali

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir