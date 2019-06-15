Deniz Türüç ikinci baharında

Spor Toto Süper Lig'in sona ermesinden sonra milli takıma giden ve arkadaşlarından 3 hafta sonra tatile çıkan İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı ve milli futbolcu Deniz, Türüç ülkesi Hollanda’ya gider gitmez düğün yaptı.

HOLLANDA'DA DÜĞÜN YAPTI

Hollanda’da özel bir mekanda düğün yapan Deniz Türüç’ü, ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı.

İKİNCİ BAHAR

Deniz Türüç’ün ilk eşinden 5,5 yaşında Ayden Türüç isminde bir oğlu var. İkinci evliliğini yapan milli futbolcu hayatını Rüya Türüç ile birleştirdi. Türüç'ün eşinin hamile olduğu, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün saydığı öğrenildi.