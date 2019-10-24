Denizdeki plastiklerden Coca-Cola şişesi üretildi

Coca-Cola, geri dönüştürülmüş plastiklerden yapılan ilk numune şişesini tanıttı. Şişe, başarıyla geri dönüştürülen, yiyecek ve içecek ambalajlarında deniz çöpü kullanılarak üretilen ilk plastik şişe oldu.

300 NUMUNE ŞİŞE ÜRETİLDİ

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz plajlarından toplanan plastikler ile yüzde 25’i geri dönüştürülmüş plastikten oluşan yaklaşık 300 numune şişe üretildi. Bunun şimdilik küçük bir adım olduğu ancak söz konusu teknolojinin büyük bir potansiyele sahip olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Yeni gelişmiş geri dönüşüm teknolojileri, inovatif prosesler kullanarak plastiği bileşenlerine ayırarak, düşük kalite kullanılmış plastikteki yabancı maddelerden arındırıyor ve böylece, bu bileşenlerden en az yenisi kadar iyi malzeme elde ediliyor. Bu sayede, düşük kalite plastiklerin tekrar kullanılması mümkün olabilecek." ifadelerine yer verildi.

ŞİŞE DEVRİMİ

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Bu şişe devrim niteliğindeki "gelişmiş geri dönüşüm" teknolojilerinin dönüşüm potansiyelini göstermek için geliştirildi. Bu sayede önceden kullanılmış herhangi bir plastik malzeme, yiyecek veya içecek ambalajları için gerekli yüksek kalitede geri dönüştürebilecek. İleri geri dönüşüm teknolojileri, inovatif prosesler kullanarak plastiği bileşenlerine ayırarak, düşük kalite kullanılmış plastikteki yabancı maddelerden arındırır ve böylece, bu bileşenlerden en az yenisi kadar iyi malzeme elde edilir. Bu da demek oluyor ki, çoğunlukla doğaya gömülen ve yakmaya gönderilen düşük kalite plastikler aslında tekrar kullanılabilirler.

2020'DEN İTİBAREN...

Örnek şişe, Ioniqa Technologies, Indorama Ventures, Circular Seas ile Coca-Cola arasındaki ortaklığın bir sonucu olarak adlandırıldı. Geliştirilmiş geri dönüşüm hala başlangıç ​​aşamasında olmasına rağmen, ortaklar şişenin, geri dönüşüm teknolojinin zaman içinde başarabileceklerinin bir kanıtı olduğunu belirtti. Kısa vadede, daha önce geri dönüştürülemeyen plastikler ve daha düşük kalitede geri dönüştürülebilir ürünler de dahil olmak üzere mevcut geri dönüştürücülerden kaynaklanan atıklar kullanılarak ticari ölçekte gelişmiş geri dönüşüm tanıtılacak. Bu bağlamda Coca-Cola, 2020 yılından itibaren, söz konusu geliştirilmiş geri dönüştürülmüş içeriği bazı şişelerinde kullanıma sunmayı planlıyor."

YENİ TESİS FAALİYETE GEÇİYOR

Coca-Cola Batı Avrupa Teknik ve Tedarik Zinciri Direktörü Bruno van Gompel, teknolojinin potansiyelinin çok büyük olduğunu söyledi. Gompel, “Gelişmiş geri dönüşüm teknolojileri, sadece bizim için değil, sanayi ve toplum için de son derece heyecan verici. Geri dönüştürülmüş her türlü plastiğin yeni olduğu kadar iyi olduğunu da göreceğiz.” dedi.

Ioniqa Technologies CEO'su Tonnis Hooghoudt, gelişmiş geri dönüşümün etkisinin küresel ölçekte hissedileceğini söyledi. Hooghoudt, “Bu şişeyi üretmek için Coca-Cola ve Indorama ile birlikte çalışarak, bu teknolojinin neler sağlayabileceğini göstermeyi amaçlıyoruz. Yeni tesisimiz artık faaliyete geçiyor ve bu teknolojiyi ölçeklendirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken, tek kullanımlık plastik ve plastik atık kavramını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.