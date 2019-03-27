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Denizli'de 4.3'lük deprem

AFAD, Denizli Acıpayam'da 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 14:41..
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 14.27'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Yerin 7.00 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Denizli Acıpayam'da, 20 Mart Çarşamba günü, Richter ölçeğine göre, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından aynı bölgede büyüklükleri değişen yüzlerce artçı sarsıntı olmuştu. Bölgede, 25 Mart Pazartesi günü de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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