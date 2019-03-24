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Denizli'de tarihi okul cayır cayır yandı

Denizli'nin Çal ilçesinde, Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında yapılan Gazi Paşa Mektebi'nde yangın çıktı. Tadilat aşamasındaki okul kül oldu.

Haber Merkezi | 24.03.2019 - 22:01..
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Yangın, Denizli'nin Çal ilçesinde, saat 20.30 sıralarında tadilatta olan Gazi Paşa Mektebi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılırken, alevler büyüyerek tüm binayı sardı.

Denizli'de tarihi okul cayır cayır yandı

OKUL CAYIR CAYIR YANDI

Gökyüzüne yükselen ve çevresini gündüz gibi aydınlatan alevler, kilometrelerce uzaklıktan göründü. Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında yapılan Gazi Paşa Mektebi'nde çıkan yangını söndürmek için, Denizli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Denizli'de tarihi okul cayır cayır yandı

Ekiplerin müdahalesine rağmen tarihi okul, harabeye döndü.

Olay sırasında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

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