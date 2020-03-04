Denizli'ye şehit ateşi düştü

Suriye'nin İdlib kentindeki Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 23 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın, Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi 2390 Sokak'ta oturan ailesine acı haber verildi.

İşçi emeklisi Suat ve eşi Gülseren Akman, oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden aldı.

YAKINLARI AĞLAYARAK EVE KOŞTU

Şehidin babasının bulunduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin duyulmasının ardından ailenin yakınları, taziye için eve akın etti. Bir kız kardeşi olan şehit Armağan Akman'ın, bekar olduğu öğrenildi.