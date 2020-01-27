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Deprem bölgesine 30 bin ton kömür gönderiliyor

Elazığ ve Malata'daki depremzedelere, AFAD koordinasyonunda 30 bin ton kömür dağıtılacak.

AA | 27.01.2020 - 15:43..
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Elazığ'da meydana gelen depremin yaraları hızla sarılmaya devam ediliyor. Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar bölgeye ulaştırılırken, depremzedelerin ısınma problemi için de kaynak sağlanmaya çalışılıyor.

30 BİN TON KÖMÜR BÖLGEYE DAĞITILACAK

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömürün, AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacağını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Cezayir'den, deprem bölgesine yapılacak kömür yardımıyla ilgili talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek’ten sağlanan 30 bin ton kömür, karayolu ve TCDD Genel Müdürlüğü vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Elazığ ve Malatya’daki afetzedelere dağıtılmak üzere gönderiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Deprem bölgesine 30 bin ton kömür gönderiliyor

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