Depremde balkondan atlayan genç kız

Elazığ merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’da da hissedilerek büyük bir paniğin yaşanmasına neden oldu.

Deprem esnasında Samsat ilçesindeki evinde tek bulunan 20 yaşındaki Makbule Dikme, paniğe kapılarak evlerinin 2.katından aşağıya atladı.

Adıyaman’da deprem anında 2 kattan atlayan genç kız VİDEO

VATANDAŞLAR SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRDİ

Balkondan kendisini aşağıya atan genç kızı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Makbule Dikme, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Dikme’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve beraberindeki il protokolü hastaneye gelerek genç kıza geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Büyük bir korku yaşadığını belirten Makbule Dikme, o anlarda yaşadıklarını anlatarak, "Evde tektim ve deprem olunca çok korktum. Ne yapacağımı bilemeyerek pencereyi açıp balkona geçtim ve oradan da kendimi aşağıya attım. Çok şükür iyiyim sadece belimde çatlak var. Ama çok kötü korktum” diye konuştu.