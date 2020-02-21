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Derya Uluğ, gelin oluyor

Müzisyen Asil Gök ile 5 yıldır aşk yaşayan Derya Uluğ önümüzdeki yıl sevgilisi ile evleneceklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 21.02.2020 - 08:40..
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Derya Uluğ, 5 yıldır aşk yaşadığı müzisyen Asil Gök’ün sürpriz organizasyonu ile Asmalımescit’teki bir mekanda doğum gününü kutladı.

"DAHA GENÇ HİSSEDİYORUM"

Popçu, “34 yaşıma bastım. Ama ruh yaşım henüz 26. Kendimi daha genç hissediyorum” dedi. Sevgilisi de “Doğum günlerimizi her yıl düğünleri aratmayacak şekilde kutlarız” diye konuştu. “Nikah ne zaman?” sorusuna ise “İnşallah önümüzdeki sene evleneceğiz” yanıtını verdi.

"BEN ZOR KADIN DEĞİLİM"

Derya Uluğ daha önce evliliğe ve anne olmaya sıcak bakmadığını ama artık fikrinin değiştiğini, kendini hazır hissettiğini söyledi. Popçu, “Ben ilişkide zor bir kadın değilim. Şatafattan hoşlanmam, büyük isteklerim yoktur. Fazla kıskanç değilim ancak güvensizlik sezdiğim an değişirim. sevildiğimi hissetmek, her türlü maddi imkana sahip olmaktan daha üstündür” diye konuşmuştu.

Derya Uluğ, gelin oluyor

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