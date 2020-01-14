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Devlet Bahçeli 6 ay sonra grup toplantısında

Rahatsızlığı ve Meclis tatilleri nedeniyle ara veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6 ay sonra partisinin grup toplantısında partililere hitap etti.

Haber Merkezi | 14.01.2020 - 11:11..
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Tatilden sonra tekrar çalışmaya başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün grup toplantıları günü.

İyi Parti'nin ardından Milleyetçi Hareket Partisi de grup toplantısı düzenledi.

6 AY SONRA KÜRSÜDE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli rahatsızlığından önce en son 9 Temmuz 2019'da partililere Meclis'teki Grup Toplantısı'nda hitap etmişti. Bahçeli, 6 ay sonra kürsüye çıktı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

"DERDİ VEREN ALLAH ŞİFAYI DA VERMİŞTİR"

"Ne mutlu bize ki duanın gücü ve doktorlarımızın gayretiyle buradayız. Son nefesimize kadar da burada olacağız. Derdi veren Allah şifayı da vermiştir. Kader gayrete aşıktır. Düşmemizi bekleyenler Allah’ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler daha çok bekleyeceklerdir. Sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur.

ÜLKÜCÜ DOĞDUK ÜLKÜCÜ ÖLECEĞİZ

Şehit ve gazi yuvası partimiz üzerinde hesap yapılmaz, karalama ve kurcalama yapılamaz. Sağlığım üzerinden spekülasyona yeltenenler bilmelidir ki biz er kişilere bakarız... Ecel aman verdiği müddetçe alayı gelsin bu cepheyi yıkamazlar. Biz ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, vakti geldiğinde de ülkücü olarak öleceğiz...

GÜN GELECEK PARMAKLA SAYILAMAYACAĞIZ

Utanacak ve sıkılacak bir açığımız yoktur ki minderden kaçalım... Kötü sözler muhataplarına aittir. Hiç kimse bize bizi anlatmasın. Biz birbirimizi biliriz, hasımları da biliriz. Köksüz niyetler sahiplerine aynen dönecektir. MHP'ye ölüm fermanı yazanlara hatırlatayım, cihan yıkılsa emin olun ki çatımız yıkılmayacaktır. Allah birliğimizi bozmasın...

Bugün 49 kişiyiz, gün gelecek hesap dönecek ve millet tamam diyecek; parmakla bile sayılmamız mümkün olmayacaktır. Yorulmadık ki yarıştan düşelim. Ülkülerimizin peşinden ayrılmadan rezaletlere karşı mücadele edeceğiz.

LİBYA KONUSUNDA HAFTER DE CHP DE RAHATSIZ

Türkiye doğru zamanda doğru politikalarla konum almıştır, Akdeniz'deki ezberler bozulmuştur... Libya konusu bizim için gelecek meselesidir. Dayatmalara boyun eğmeyen siyasi iradeye karşı çıkmak, vatan severlikle nasıl bağdaşacaktır. CHP neden sızlanıyor. Akdeniz'deki güç oyunlarına Türkiye'nin girmesi zilleti neden kışkırtıyor. Kimden emir alıyorlar. Yunanistan, Hafter, Sisi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri rahatsız, şuna bakın ki CHP de rahatsız... Geçici ateşkesin sürmesi umut vericidir ancak CHP bundan bile rahatsız...

TÜRK DÜNYASINA VE MÜSLÜMANLARA LİDERLİK EDECEK YEGANE GÜÇ TÜRKİYEDİR

Üzülerek söylemeliyim ki Türk dünyası ve Müslümanlar dağınık bir görüntü sergilemektedir... Bu coğrafyaya liderlik edebilecek, örnek ve model olabilecek yegane güç Türkiye'dir... Maksadı ne olursa olsun küresel sömürünün önündeki en önemli engel milli devlet yapısı yani milliyetçiliktir..."

 

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