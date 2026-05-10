Devlet Bahçeli, Galatasaray'ı şampiyonluğu için tebrik etti

Galatasaray, Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek sezonun bitimine bir hafta kala 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu garantiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla kulüp tarihindeki 26. lig şampiyonluğunu elde etti.

Büyük zaferin ardından siyaset ve spor camiasından tebrik mesajları üst üste geldi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN TEBRİK MESAJI

Bu isimler arasında MHP Lideri Devlet Bahçeli de yer aldı.

Bahçeli, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARILAR DİLİYORUM"

MHP Lideri, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 26. Şampiyonluğunu kazanarak üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray camiasını, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum.



Şampiyon Galatasaray’a, Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyorum.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TEBRİK ETMİŞ

26. lig zaferini kutlayan sarı kırmızılıları dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan da tebrik etmişti.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üst üste 4’üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray’ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.