Devlet Bahçeli İstanbul'da seçimin tekrarına ışık yaktı

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından İstanbul özelinde devam eden tartışmalarla ilgili, Milliyetçi Harket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüş bildirdi.

Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaretinin ardından İstanbul'da seçimlerin tekrarıyla ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

"KARAR NE İSE YSK VERİR"

Devlet Bahçeli, şunları söyledi: Bu itirazlar demokratik haktır. Şu an için bazı yerlerde cevap bulmakla birlikte İstanbul'da kargaşa yaşanmaktadır. Seçimlerden sonra 29 bin oy farkı olduğu ortaya konulmuştur. O günden bu yana önemli değişiklikler olmuştur. Böyle bir süreçteyken istikrarı bozucu davranışlara, mazbatayı kim alırsa alsın; İstanbul'u tartıştıracak zemine sürüklemek doğru değildir. Karar ne ise YSK bunu vermelidir.

Bahçeli İstanbul'da seçimin tekrarına ışık yaktı VİDEO



SONUÇLAR VİCDANDA YER BULMUYORSA YENİLENEBİLİR

Bütün bunlara rağmen seçimin üzerindeki akılcı yaklaşımlar Türkiye'yi kaosa sürükleyecek davranışlara dönüşüyorsa; bütün bunlardan kurtulma yolu demokrasi içinde aranmalıdır. Demokrasi içinde seçim sonuçları toplum vicdanında yer bulmuyorsa o vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim düşünülebilir. Bunun süresi 60 gündür. 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir.

YSK'YA YAPILAN İTİRAZLARI TAKİP ETMELİYİZ

Bundan gocunmaya gerek yok, madem ki her konuda iddialısınız; seçimin yenilenmesi konusunda da iddianızı taşıyabilecek çabalar içinde olabilirsiniz. Şu an için YSK'ya yapılan itirazları takip etmeliyiz."