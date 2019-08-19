Devlet Bahçeli ve Doğu Perinçek'ten kayyum yorumu

Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li büyükşehir belediye başkanları terör örgütüyle bağlantıları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Yerlerine ise Diyarbakır, Mardin, Van valileri büyükşehir belediye başkan vekilliği görevine atanmıştı.

BAHÇELİ, SOYLU'YU TEBRİK ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelerden dolayı tebrik etti ve başarı diledi.

Görüşmede Bahçeli, bu büyükşehir belediyeleriyle ilgili alınan tedbirin, büyük, yerinde ve önemli olduğunu belirtti.

Terörle mücadele kapsamında hükümetin ve İçişleri Bakanı Soylu'nun tasarruflarını desteklediklerini kaydeden Bahçeli, "Hükümete ve size desteğimiz tamdır." ifadesini kullandı.

DOĞU PERİNÇEK: HDP KAPATILMALI

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise Twitter sayfasından kayyum atanmasıyla ilgili Bahçeli'ye göre daha sert ifadeler kullanarak; "HDP'ye belediye Mehmetçiğe kurşundur. HDP belediyeleri PKK'ya eleman topluyor, haraç topluyor, hendek kazıyor. PKK/HDP'ye kamu otoritesi verilemez. Belediyeler milletindir, teröristlerin değil. PKK/HDP'ye özgürlük yok. HDP kapatılmalı." dedi.

Kayyum atanan HDP'li belediyelerle ilgili gerekçeli karar VİDEO