Devlet Bahçeli'nin Haluk Levent ile ilgili söylediği sözler yeniden gündemde

Türkiye, Haluk Levent'i konuşuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yaptığı açıklamada, dernek adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından toplanan bağışların yurt dışına çıkarıldığı ve amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddiaların artması üzerine incelemelerin genişletildiği ifade edildi.

BAHÇELİ'NİN 'AHBAB' SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Bu kapsamda gözaltına alınan Haluk Levent'in adli süreci devam ederken, sosyal medyada yapılan paylaşım arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleri dikkat çekti.

Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli "Asrın Felaketi" depremleri zamanında Haluk Levent'in AHBAB Derneği ile yardım adı altında para toplamasına tepki göstermişti.

"BU SAHTEKARLARIN TÜRK TELEVİZYONLARINDA ARTIK YER ALMAMASI LAZIM"

Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı.

“Devletin yapamadığı ve yetiştiremediği ne vardır da Ahbabçılar, Babalacılar akraba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır.



Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler, bindikleri dalı kestikleri ne zaman anlayacaklardır? Böylesi bir mühterislik kimin harcı, kimin haddidir?”