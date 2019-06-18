Devlet bankalarından yeni konut kredisi kampanyası

Türkiye'nin 3 devlet bankası da konut alacak olanlara yönelik bir kampanya başlattı. Buna göre Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürünlerini piyasaya sundu.

Bankaların müşterilerine sundukları şartlar şu şekilde;

ZİRAAT BANKASI

-Kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek.

-Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. 120 aya kadar vade belirlenebilecek.

-Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE+0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir.

VAKIFBANK

-Enflasyona Endeksli Sarı Panjur Konut Kredisi kampanyasında değişken faiz uygulanacak olup kredi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en güncel TÜFE yıllık yüzde değişim oranına Banka marj oranı eklenerek hesaplanan faiz oranı ile kullandırılacaktır.

-Faiz oranı değişim periyodu 3, 6 veya 12 ay seçilebilecektir.

-Kredi faiziniz bulunulan aydan bir önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) yıllık yüzde değişim oranına Banka marj oranı eklenerek belirlenecek ve her değişim döneminde bu işlem tekrarlanacaktır.

-Krediniz 120 aya kadar vadelendirilebilecektir.

-Kredi taksitlerinizi sadece aylık eşit taksitli olarak ödeyebilirsiniz.

-Kredi vadesi boyunca faiz oranınız, sözleşmede belirtilen azami faiz oranını aşmayacaktır.

-Taksitin bir kısmının veya tamamının vadesinden önce ödenmesi halinde erken ödeme tazminatı alınmayacaktır.

HALKBANK

-Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile 120 aya kadar vade seçeneği sunulurken, faiz oranları Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) bağlı olarak değişecek. Böylece enflasyon oranıyla birlikte taksit tutarları da düşecek.

-Halkbank'ın Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranları, müşteri tercihine göre her 6 ya da 12 ayda bir otomatik güncellenecek.

Güncelleme döneminde, bulunulan aydan bir önceki ayda Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan TÜFE'deki yıllık yüzde değişim oranına banka tarafından sözleşmede belirlenen marj oranı eklenecek ve böylece geçerli faiz oranı oluşturulacak.