Devlet başkanının fotoğrafını boyadılar, eğitimleri bitti

Afrika ülkesi Burundi'de, ders kitaplarında yer alan Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın fotoğrafını boyayan öğrencilerin okullarıyla ilişikleri kesildi, bazıları ise eğitim hayatından men edildi.

CNN'in İnsan Hakları İzleme Örgütü'nü kaynak gösterdiği haberine göre, Nkurunziza'nın fotoğrafını boyayan ve ardından 6 gün hapis cezası alan 7 ilkokul öğrencisinin, okuldan atılmasına karar verildi.

Yaşları 13 ile 17 arasında değişen öğrenciler, geçen ay Ngozi'deki cezaevinde kalmış ve 'devlet başkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Afrika direktörü Lewis Mudge, '7 kız öğrencinin okuldan kovulduğunu' belirtti ve "Serbest bırakılmaları iyi haberdi ancak öğrencilere yöneltilen suçlamalar düşürülmedi ve şimdi de eğitim görme hakları ellerinden alındı." dedi.

4'Ü EĞİTİME DEVAM EDEMEYECEK

Allaafrica'nın aktardığına göre, öğrencilerden 4'ünün eğitimine devam edemeyeceği, diğerlerinin ise ikinci el kitap kullandıklarını belirterek suçsuz bulundukları ve başka bir okula kayıt olabilecekleri belirtildi.

Burundi hükümeti olaya ilişkin bir açıklama yapmazken, hükümet tarafından öğrencilerin okuluna gönderilen bildiride "Kitaplarını karalayarak okul kurallarına karşı geldiklerinin ve okulla ilişiklerinin kesilmesi gerektiğinin belirtildiği" öğrenildi.

Öğrencilerin hapis cezası alması özellikle sosyal medyada gündeme gelmiş ve kullanıcılar #FreeOurGirls (Kızlarımızı Serbest Bırak) etiketiyle olaya tepki göstermişti. Bazı kullanıcılar ise 'Karalamak suç değildir' diyerek sosyal medyada Nkurunziza'nin boyanmış fotoğraflarını paylaşmıştı.