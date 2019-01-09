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Didem Arslan'a hakaret eden CHP'li disipline sevk edildi

Habertürk TV spikeri Didem Arslan Yılmaz için sosyal medya hesabı üzerinden hakaret eden CHP'li Hüseyin Erol, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna gönderildi.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 09:17..
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CHP'nin Kocaeli il seçim koordinasyon kurulunda görevli Hüseyin Erol, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'nın talimatıyla, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Hüseyin Erol, Habertürk TV spikeri Didem Arslan Yılmaz için sosyal medya hesabı üzerinden, "Kader mahkumu olan vesikalı kadınların daha çok saygıyı hak ettiğini düşünmeye başladım." demişti.

Didem Arslan'a hakaret eden CHP'li disipline sevk edildi

"HADDİMİ AŞTIM"

Söz konusu ifadesi tepki çeken Erol, daha sonra özür dilemişti.

Didem Arslan'a hakaret eden CHP'li disipline sevk edildi

Hakkında söylenenlere ilişkin açıklama yapan Habertürk televizyonu spikeri Didem Arslan Yılmaz, şöyle dedi:

"SABRIN SINIRI NOKTASINA GELDİM"

"Gazeteci ve televizyoncu olarak görevimizi yaparken, bazen övgü bazen de eleştiri alabiliyoruz. Bunlar çok doğal ve biz de doğal karşılıyoruz. Ama insan hakları ve kadına saygı konusunda çok duyarlı olduğunu belirten CHP'nin İzmit'teki bir yöneticisi onuruma ve namusuma dil uzatacak kadar ağır ifadeler kullanınca sabrın sınırı noktasına geldim. Söz konusu CHP yöneticisinin hakareti de aşan, sadece beni değil bütün kadınları aşağılamaya yönelik terbiyesiz ve hadsiz sözleri beni çok çok üzdü. Bu üzüntümü CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile de paylaştım ve gereğinin en kısa sürede yapılacağını ifade etti. Bununla birlikte, Habertürk ve ben de kurumsal ve kişisel haklarımızı yargı önünde sonuna kadar savunacağız. İşimi, sadece işimi yapmaya devam edeceğimi söyleyerek, bu süreçte bana destek veren herkese teşekkür ediyorum."

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