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Didem Soydan giyim tarzında değişikliğe gitti

Lider Şahin ile yeni bir aşka yelken açan Soydan, giydiği elbiseyle beğeni topladı.

Haber Merkezi | 09.07.2019 - 15:10..
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Manken Didem Soydan, Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile aşk yaşıyor. Magazin medyası şu sıralar bu ilişkiyi konuşurken, geçtiğimiz günlerde Soydan, aile üyeleri ile bir araya geldi.

Didem Soydan giyim tarzında değişikliğe gitti

TARZI DEĞİŞTİ

Henüz çok yeni olan bu ilişkiyi, her ne kadar Lider Şahin'in anne ve babasının kabul etmediğini öne sürülürken Didem Soydan, sevgilisi için giyim tarzını ve sosyal medya paylaşımlarını değiştirdi.

Didem Soydan giyim tarzında değişikliğe gitti

ELBİSELİ DİDEM

Bugüne kadar sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarıyla dikkati çeken Soydan, bu tarzından vazgeçmişe benziyor.

Didem Soydan giyim tarzında değişikliğe gitti

Öyle ki Instagram'dan yaptığı son paylaşım, bunu kanıtlar nitelikte.

Didem Soydan giyim tarzında değişikliğe gitti

Didem Soydan giyim tarzında değişikliğe gitti

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