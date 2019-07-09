Didem Soydan giyim tarzında değişikliğe gitti

Manken Didem Soydan, Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile aşk yaşıyor. Magazin medyası şu sıralar bu ilişkiyi konuşurken, geçtiğimiz günlerde Soydan, aile üyeleri ile bir araya geldi.

TARZI DEĞİŞTİ

Henüz çok yeni olan bu ilişkiyi, her ne kadar Lider Şahin'in anne ve babasının kabul etmediğini öne sürülürken Didem Soydan, sevgilisi için giyim tarzını ve sosyal medya paylaşımlarını değiştirdi.

ELBİSELİ DİDEM

Bugüne kadar sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarıyla dikkati çeken Soydan, bu tarzından vazgeçmişe benziyor.

Öyle ki Instagram'dan yaptığı son paylaşım, bunu kanıtlar nitelikte.