Didem Soydan sevgilisinin babasıyla tanıştı

Manken Didem Soydan, Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le doludizgin bir aşka yelken açtı. Çeşme'de birlikte tatil yapan çift, ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdı bile...

SOYDAN'I AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Didem Soydan, geçtiğimiz gün sevgilisi Lider Şahin'in ailesiyle Çeşme'de tanıştı. Selami Şahin ve eşiyle bir araya gelen Soydan'ın, oldukça keyifli vakit geçirdiği görüldü.

DEMET AKALIN BEĞENDİ

İrem Derici'den hoşlanmadığını belirten ancak Derici'yle sonradan barışan Demet Akalın'ın ise, Didem Soydan'ın ortaya çıkan bu fotoğrafını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.