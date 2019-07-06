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Didem Soydan sevgilisinin babasıyla tanıştı

Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, sevgilisi Didem Soydan'ı ailesiyle bir araya getirdi.

Haber Merkezi | 06.07.2019 - 13:01..
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Manken Didem Soydan, Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le doludizgin bir aşka yelken açtı. Çeşme'de birlikte tatil yapan çift, ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdı bile...

SOYDAN'I AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Didem Soydan, geçtiğimiz gün sevgilisi Lider Şahin'in ailesiyle Çeşme'de tanıştı. Selami Şahin ve eşiyle bir araya gelen Soydan'ın, oldukça keyifli vakit geçirdiği görüldü.

Didem Soydan sevgilisinin babasıyla tanıştı

DEMET AKALIN BEĞENDİ

İrem Derici'den hoşlanmadığını belirten ancak Derici'yle sonradan barışan  Demet Akalın'ın ise, Didem Soydan'ın ortaya çıkan bu fotoğrafını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Didem Soydan sevgilisinin babasıyla tanıştı

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