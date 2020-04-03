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Didem Soydan'dan doğum günü fotoğrafı

Türkiye’nin asi ve aykırı modeli Didem Soydan, yeni yaşını Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla karşıladı.

Haber Merkezi |
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Didem Soydan'dan doğum günü fotoğrafı

Koronavirüs günlerinde evinde olan ünlü manken Didem Soydan, kendi doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

36 OLDU

Soydan, yeni yaşını "36 hoş geldin kardeşim" notunu düştüğü bir fotoğrafla karşıladı. Güzel mankenin Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

"GERİ GELME"

Bir ara adı aşk dedikodularına karışan Didem Soydan ve Umut Eker'in yolları ayrıldı. Soydan, haberi Instagram hesabından duyurmuştu. Didem Soydan, Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı: “17 yıllık dostluk, üzerine iki yıldır devam eden ev arkadaşlığı... Bugün kendimi, yaşı geçkin oğlunu evlendiren ve evde tek başına kalan bir anne kadar rahatlamış hissediyorum. Sonunda kendi evine uçuyor kuşum. Lüften geri gelme.”

Didem Soydan'dan doğum günü fotoğrafı

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