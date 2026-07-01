Diego Armando Maradona'nın yıllar önce söyledikleri gerçekleşti: Amerikalılar maç arasına reklam alır!

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı ancak ana omurgasını ABD’deki şehirlerin oluşturduğu 2026 FIFA Dünya Kupası, yeşil sahada oynanan futboldan ziyade gerçekleştirilen uygulamalarla tartışılıyor.

Bu yıl tepki çeken uygulamalardan biri de tartışmalı su molaları.

Bu yılki maçlar, her devrenin ortasında zorunlu duraklamalarla kesilmeye başlandı.

DÜNYA KUPASI'NIN YENİ UYGULAMASI: SU MOLASI...

Verilen su molaları, oyuncu sağlığı için gerekli bir önlem olarak sunulsa da tartışmalar beraberinde geldi.

Sporcu sağlının ön plana alındığı söylense de Amerikan sporlarıyla özdeşleşen dört çeyrekli format, bu kez futbola uyarlandı.

Ancak bu kez de uygulamanın futbolun ruhunu öldürdüğü görüşü giderek güç kazandı.

Futbolun ruhunu öldürdüğü öne sürülen tam da bu tartışmanın ortasında, Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın yıllar önce söyledikleri ise adeta bugünlere ışık tutuyor.

"AMERİKALILAR MAÇLARI 25 DAKİKADAN 4 DEVRE OYNATIR!"

2018 yılında Dünya Kupası'nın ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenleneceğinin açıklanmasının ardından TeleSur'da konuşan Maradona, turnuvanın ticari yönüne ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Maradona, o dönem yaptığı açıklamada, "Amerikalılar maçları 25 dakikadan 4 devre oynatır, araya da reklam alırlar." demişti.

"ARALARA DA REKLAM ALIRLAR"

Yıllar sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'nda reklam uygulamaları ve maç içi mola tartışmalarının gündeme gelmesiyle birlikte Maradona'nın bu sözleri, sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Peki Maradona, yıllar önce neden bu ifadeleri kullandı?

Tarihler 1990'ı gösterdiğinde 1994 Dünya Kupası’nın ABD’de düzenleneceği kesinleştikten sonra dönemin FIFA Başkanı Joao Havelange, maçların iki 45 dakikalık devre yerine dört 25 dakikalık bölüm halinde oynanmasını önermişti.

ÖNERİ 1994 DÜNYA KUPASI ÖNCESİ DE GÜNDEME GELDİ

Bu önerinin gerekçesi ise özellikle Amerikan yayın düzenine daha fazla reklam alanı açmaktı.

Los Angeles Times, 26 Şubat 1990 tarihli haberinde Havelange’ın bu fikri “daha fazla reklam için” gündeme getirdiğini yazdı.

O dönem Amerikan televizyonları, futbolun kesintisiz akışından şikayetçiydi. Havelange’ın 4x25 önerisi, daha fazla reklam ve FIFA’ya daha fazla yayın geliri amacı taşıyordu.

Bugünkü 2026 “su molası” tartışması bundan dolayı yeni bir gündem değil.

OYUNCU SAĞLIĞI İFADESİ ASLINDA BİR MASKE Mİ?

O dönem gerçekleştirilemeyen, şimdi “oyuncu sağlığı” maskesi altında sunuluyor.

Maç yine iki devre görünüyor ama 22. ve 67. dakikalardaki üç dakikalık molalarla fiilen dört parçaya bölünüyor. O arada da yayın reklama gidiyor.

Bu yüzden 2026 Dünya Kupası, daha ilk haftasından futbolun geleceğine dair eski bir tartışmayı yeniden alevlendirdi!

FUTBOLCULAR İÇİN Mİ? TARAFTARLAR İÇİN Mİ? YOKSA SPONSPORLAR İÇİN Mİ...

"Oyun kimin için oynanıyor; futbolcular ve taraftarlar için mi yoksa yayıncılar ve sponsorlar için mi?"

Eski Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un, “Futbol, klimalı ofislerde oturan yöneticiler tarafından rehin tutuluyor” açıklaması da bu durumu adeta özetler nitelikte.

Klopp’un itirazı sadece üç dakikalık molaya değil; futbolun karar merkezinin sahadan kopmasına. Zira günün sonunda kazanan oyunun kendisi değil, oyunun etrafına kurulan ticari düzen...