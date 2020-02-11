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Dilan Çıtak Tatlıses'ten İbrahim Tatlıses itirafı

Dilan Çıtak Tatlıses, şarkıcı sevgilisi Levent Dörter'i dinlemeye gitti.

Haber Merkezi | 11.02.2020 - 13:34..
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisi Levent Dörter'i, sahneye çıktığı Ataşehir'deki bir mekanda izledi.

Gecede sahneye de çıkan Tatlıses , babasının 'Bir Ayrılık Şarkısı' ve 'Haydi Söyle' isimli şarkılarını seslendirdi.

"BİR BEN KALDIM"

Mekanda sevgilisinin ricası üzerine sahneye çıkıp üç şarkı okuyan Dilan Çıtak Tatlıses, sahnede babası İbrahim Tatlıses ile ilgili bir de itirafta bulundu: "Baktım herkes babamdan yararlanıyor, onun isminin geçtiği her yere para yağıyor, ben de onun şarkılarını okuma kararı aldım."

Dilan Çıtak Tatlıses'ten İbrahim Tatlıses itirafı

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