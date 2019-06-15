Dilenci kadın Suriyeli kardeşleri dövdü

Suriye'de yaşanan savaşta babalarını kaybeden ve 3 yıl önce anneleriyle Antalya'nın Manavgat ilçesine gelerek yaşamaya başlayan Muhammet (10) ve Mustafa El Hakim (12) kardeşler, geçen perşembe günü saat 18.30 sıralarında Antalya Caddesi'nde mendil satmak istedi.

"BURASI BENİM BÖLGEM" DEYİP SALDIRDI

Bir süre sonra çocukların yanına gelen aynı caddede dilenen kimliği belirsiz kadın, "Burası benim bölgem, para vererek burayı aldık, burada dilenemezsiniz, mendil satamazsınız." diyerek, çocukların elindeki mendilleri almak istedi. Dilenci kadın kendisine direnen kardeşleri tokatlayıp, tekmeledi ve terliği ile vurduğu çocukları kovalamaya başladı. Kardeşler, yakındaki otoparka kaçarak, kurtuldu. Çocukların peşinden gitmek isteyen kadın, çevredekilerin cep telefonlarıyla kendisini görüntülediğini fark edince küfür ederek, kaçtı.

'Bölgeme girdiniz' dediği Suriyeli kardeşleri dövdü İZLE

ÇOCUKLARA ŞİDDET KAMERADA

Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, kardeşlerin ellerindeki mendil poşetlerini almaya çalışan kadının kendisine direnen çocuklara, tekme atması ve terliği ile vurup, kovalaması yer alıyor.

DİLENCİ KADIN TURİSTLERİ DE RAHATSIZ EDİYOR

Öte yandan Suriyeli kardeşlerin, her gün 5 liradan 10'ar mendil aldıkları, tanesini 1 liradan sattıkları böylelikle günde 20 lira kazanabildikleri, bu parayı da annelerine verdikleri belirtildi. Kardeşler, kadının son bir aydır haftada 3-4 kez kendilerine saldırdığını, ellerindeki parayı ve mendilleri almaya çaldığını söyledi. Antalya Caddesi'ndeki esnaf da özellikle pazar kurulan pazartesi ve perşembe günleri caddede çok fazla kişinin dilendiğini, dilencilerin özellikle turistleri taciz ettiğini kaydetti.