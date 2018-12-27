Dilipak: Genelev gelirleriyle imamlara maaş ödeniyor

İslami camianın önde gelen isimlerinden olarak bilinen ve yazılarıyla sık sık gündem olan Abdurrahman Dilipak yine çok konuşulacak bir yazıya imza attı.

DİLİPAK'IN GÖZÜYLE ŞANS OYUNLARI, KUTSAL FAHİŞELİK, MİLLİ PİYANGO

Dilipak, Milli Piyango gibi şans oyunlarından elde edilen gelirlerle Diyanet imamlarının maaşının ödenmesine, Hristiyanlıkla ilgili verdiği bir örnekten yola çıkarak anlattığı kutsal fahişeliğe ve Spor Toto'nun İmam Hatip yaptırmasına kadar bir çok konuda tartışılacak fikirler ortaya attı.

KUTSAL FAHİŞELİK...

İşte Abdurrahman Dilipak'ın Yeni Akit'teki yazısından bazı bölümler:

Vergilendirilmiş kazanç kutsaldı değil mi? (Haşa) Matild hanımın fuhuş sektöründen kazandığı parayı ne yapacağız bu durumda. “Seküler kutsal”lar icad ediyoruz görüldüğü gibi! Tek seküler kutsal da bu değil. Matild hanıma “iffet ödülü” versek nasıl olur, hani şu vergi rekortmenimiz, bizim “kutsal fahişe”mize!? Haşa, bizde böyle şey olmaz, ama Hristiyanlıkta “Kutsal Fahişe”lik var. Fahişe tevbe eder ve bütün varlığını kiliseye bağışlar, daha sonra da rahibe hayatı yaşamaya söz verirse, kilise onun günahını çıkartır ve ömür boyu bakma garantisi verir. O da kutsal fahişe olur.

Yahudilerin de günah keçisi var, günahkârların günahını keçiye yükleyip yakıyor ya da uçurumdan aşağı atıyorlar. Bizim günahkârlar hacca gidip-gelince günah defterini sildirdiklerini düşünürler, hem de aynı yola devam ettikleri halde.

SPOR TOTO İMAM HATİP YAPTIRAMAZ MI

Son günlerde Spor Toto parası ile cami ve İmam Hatip açma konusu tartışılıyor. Aslında bu hassasiyetin korunması gerek. Ama aynı hassasiyetin başka, paralel durumlar için de gösterilmesi gerekmiyor mu? Rüşvetle iş yapan patronlardan zorla alınan ya da kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mantığı ile “yardım” edenler, yani yardımlarını iş için oltaya taktıkları yem gibi gören adamların yaptıkları yardım ne kadar mantıklı, makul, meşru.

İMAMLARIN MAAŞI DA GENELEV VERGİLERİNDEN

Sahi şimdi bu Spor Toto gelirlerini, at yarışı gelirlerini ne yapalım.

Mesela şarap üreticilerinden, İddaa, Milli Piyangodan alınan vergi gelirleri genel bütçeye aktarılıyor. Oradan imamlara da maaş ödeniyor mesela. Ya da İHL, ilahiyatların inşaat, öğretmen giderleri için harcanıyor. O zaman sorun olmuyor mu? Genelev gelirlerinden alınan vergi de dahil buna. Bar, pavyon, gazino gelirleri de dahil. Bankaların riba gelirlerinden gelen paylar da var. Şarap ithalatından, ihracatından gelirler var.

Mesela şöyle düşünemiyor muyuz: Mafya babasının haram parasına devlet el koysa ve bunu hazineye irad kaydetse ne yapacağız. Bu KDV, ÖTV’yi caydırıcı ceza olarak görsek olur mu? Şöyle mi yapalım, devletin haram işleri var, şarap alınıyor, opera ve bale giderleri var, oralarda mı harcamak gerek.

Bu paraları Yeşilay’a veremez miyiz, alkol, uyuşturucu, sigara, kumar gibi bağımlılıklarla mücadele için kullanılsa bu paralar. Yani “def-i mazarrat” için olmaz mı?