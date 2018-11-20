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Diş hekimi adayları beyaz önlük giydi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Diş Hekimliği ve Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 akademik yılı birinci sınıf öğrencileri, beyaz önlük giydi.

AA | 20.11.2018 - 11:54..
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SBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sadrettin Pençe, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Gültekin, Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Gülyurt ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve aileleri katıldı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Törende konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Diş hekimliğinin çok kutsal bir meslek olduğunu anlatan Erdöl, "Amacınız para, şöhret kazanmaktan önce hayır dua kazanmak olsun. Şefkat ve merhamet duygularını her daim her şeyin önünde tutun. İnsan, kıymetli bir varlık, insanın en hayırlısı ise insanlara yararlı olandır. Önlükleri giyeceğiniz şu andan itibaren bu şuur ve bilinçte olacağınıza, bu onurlu görevi bir ömür boyu layıkıyla yapacağınıza inanıyorum. Mesleğinizi en iyi şekilde öğrenmeye gayret edin. Diş hekimliği, doktorluk, mühendislik ve sanatın birleştiği bir meslektir. Mesleğimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen öncü meslektaşlarımızı saygıyla anıyorum." diye konuştu.

Diş hekimi adayları beyaz önlük giydi

"MESLEKTAŞLARIMIZIN DİK DURUŞUNA SAHİP ÇIKACAKSINIZ"

Ayrıca Erdöl, "Biz sizleri sadece iyi bir diş hekimi olarak değil, iyi insan, ülkesine faydalı olabilecek, araştıran, düşünen ve bilimin ışığında yeni yeni şeyler ortaya koyan, geçmişten aldığı medeniyet değerlerini geleceğe taşımanın kaygısını dert edinen, ülkemizi bilimde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alması konusunda azami gayret gösteren, bu anlamda hem mesleki hem de ahlaki bir duruş sergileyen insanlar olarak görmek istiyoruz. İnanıyorum ki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin devamı olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden mezun olacak sizler, 2. Abdülhamid Han'ın aziz mirasına, henüz bıyığı terlemeden Çanakkale Savaşı'na katılarak şehit olan tıbbiyelilerin kutlu hatırasına, 14 Mart 1919'da işgal kuvvetlerine direnerek Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yakan meslektaşlarımızın bağımsızlık ruhuna, 15 Temmuz'da verdikleri onurlu mücadeleyle darbenin akamete uğratılmasında öncü rol üstlenen meslektaşlarımızın dik duruşuna sonsuza kadar sahip çıkacaksınız." dedi.

SBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Gültekin'in konuşmasının ardından, Rektör Erdöl tarafından diş hekimi adayı üç öğrenciye beyaz önlüğü giydirildi. Tören, 126 diş hekimi adayının beyaz önlüklerini giymesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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