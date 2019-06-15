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Diş macunu yanıklara iyi gelmiyor

Yanıklara diş macunu sürülmesinin yanlış olduğu belirten bir doktor, paylaştığı görselle uyarılarda bulundu.

AA | 15.06.2019 - 17:25..
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Türkiye'de sağlık anlamında alternatif tedavi süreçlerinde, doğru bildiğimiz birçok uygulama, yanlış.

Bu uygulamalardan biri de yanıklara diş macunu sürülmesi...

Diş macunu yanıklara iyi gelmiyor

DOKTORLAR UYARIYOR

Hekimler, yanıklara kesinlikle diş macunu sürülmemesi konusunda uyarıyor.

Malezyalı doktor Kamarul Afiffin, uyarıda bulunmakla yetinmeyip, bu öneriyi hayata geçirmiş bir kadının fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta yanan eline diş macunu sürme gafletinde bulunan kadının başına gelenler, görenleri adeta dehşete düşürüyor. Kadının eli, el olduğu anlaşılamayacak derecede şişmiş. Ayrıca oldukça büyük su kabarcıkları oluşmuş.

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