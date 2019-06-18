Diş taşı nedir

Dişlerinin yeterince temizlenmediği durumlarda dişlerde bakteri plakları oluşur ve bu plaklar diş taşı olarak adlandırılır. Oldukça sağlıksız bir görünüme neden olan diş taşları, dişlerin hem ön yüzeyinde hem de arka yüzeyinde sarı lekeler olarak görülebilir.

NEDEN OLUŞUR

- Düzenli olarak diş bakımı yapılmaması

- Diş ipinin kullanılmaması

- Karbonhidratlı ve şekelerli yiyeceklerin bol miktarda tüketimi

- Tükürük yapısı diş taşı oluşumuna neden olur. Diş taşları en çok tükürüğün yoğun olarak biriktiği yerlerde görülür

- Ağız içinin ve diş arkalarının yeterli düzeyde fırçalanmaması

ZARARLARI

Diş taşı oluşumunun birçok zararı vardır. Ağızda kötü bir kokuya neden olabilen diş taşları ilerde diş iltihaplarına da dönüşebilir. Diş taşlarının diğer zararları arasında şu maddeler yer almaktadır:

- Diş taşı ihtimali diş çürüklerini arttırır.

- Diş taşının fazla olduğu yerlerde dişeti çekilmesi de artar. Dişlerin arasında boşluklar oluşur ve bu bölgeler de büyük bir hızla diş taşı ile kaplanır.

- Diş taşları diş eti iltihaplarına neden olabilir.

- Diş etleri temizlendiği takdirde bile eski görünümüne uzun süre kavuşamaz.

- Diş taşları, dişler arasındaki kemiklerde kayıplar olmasına neden olur.

- Diş taşları dişlerdeki hasarı sakladığı için tedavi sürecinin gecikmesine neden olabilir.

- Diş taşlarının oluşumu ve tedavisi ile birlikte diş aralarında rahatsız edici boşluklar oluşur.

NASIL TEMİZLENİR

Diş taşı tedavisi için yapılacak en doğru işlem bu sorunların oluşmaması için önlem almak olacaktır. Dişlerinizi günde en az 2 kere fırçalayarak, düzenli aralıklar ile diş ipi kullanarak diş taşı oluşumlarını uzun süreli bir biçimde engelleyebilirsiniz. Bunların yanı sıra senede 2 kere diş doktorunuza muayene olarak da diş sağlığınızın uzun süreli koruyabilirsiniz.