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Bakan Çavuşoğlu'dan güvenli bölge değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD, YPG'ye silah yardımını devam ettiriyor" dedi.

AA | 15.08.2019 - 12:05..
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, "Güvenli bölge oluşturmak için Amerika’nın oyalama taktiği geçerli olmayacaktır. F-35 ile ilgili Türkiye'nin resmi olarak programdan çıkartılması söz konusu değildir." dedi.

ABD İLE GÜVENLİ BÖLGE MUTABAKATI

Güvenli bölgeyle ilgili değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu; "Geçenlerde teknik düzeydeki çalışmalardan sonra açıklamalarda bulunmuştuk. Bunun, ön mutabakatın bir başlangıcı olduğunu söylemiştik. Detaylandırılması gereken birçok konu var. Bugün ABD'li komutan Şanlıurfa'ya gelecek. Trump'ın 20 mil sözü var. Burada amaç Güvenli Bölge'den YPG/PKK'nın çıkarılmasıdır. ABD'nin oyalama taktiğinin geçerli olmayacağıdır. Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar. ABD silah yardımını devam ettiriyor. Samimi olmaları ve oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor.

F-35 PROGRAMI

Türkiye'nin, F-35 programından resmi olarak çıkarılması söz konusu değildir. Karşılıklı anlayış çerçevesinde biz bu işleri yoluna koyabileceğimiz düşünüyoruz. Aksi takdirde iki ülke karşılıklı adımlar atar ve iki ülke ilişkileri gerilir. Biz bu aşamada bunları konuşmak yerine var olan sorunları çözmeye odaklanıyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'dan güvenli bölge değerlendirmesi


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