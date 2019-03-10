Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya yalanlama

Özellikle Alman basını tarafından ortaya atılan Türkiye'ye seyahatin tehlikeli olması haberlerine, Dışişleri bakanlığı tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, iddiaları reddederek yalanladı.

"TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ"

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Bazı Alman medya kuruluşlarında, ülkemize seyahat eden Almanların karşılaşabilecekleri muamele hakkında asılsız haberlere yer verildiği görülmektedir.

Sözkonusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı izahtan varestedir. Sayın İçişleri Bakanımızın terörle mücadele kapsamında yaptığı beyanların bu bağlamdan koparılarak çarpıtılmasının maksatlı olduğu açıktır.

Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri, geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir."