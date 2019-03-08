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Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı, Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'ya ilişkin kararına tepki gösterdi.

AA | 08.03.2019 - 21:52..
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK kararına ilişkin, "Belçika İddianame Odası'nın açıkladığı ve Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

"PKK'YA KARŞI, GEREKEN ADIMLAR ATILMALI"

Belçika Federal Savcılığı'nın, PKK'nın terör örgütü niteliği konusunda sunduğu tüm kanıtlara rağmen alınan bu kararın, mevcut haliyle, terör örgütlerine çok tehlikeli bir istismar alanı açtığına işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu karara karşı Belçika Yüksek Mahkemesi'ne gitme imkanı bulunmaktadır. Türkiye hukuk mücadelesini kararlılıkla takip edecektir. Müttefikimiz Belçika'nın terörle mücadele sorumluluğu çerçevesinde hareket etmesini ve PKK terör örgütüne karşı, gereken adımları atmasını bekliyoruz."

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