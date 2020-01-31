taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9817
Euro
6.6292
Altın
1584.78
Borsa
119140.08
Gram Altın
304.587
Bitcoin
55840.68

Dışişleri Bakanlığı'ndan Brexit açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye ile BK arasındaki ilişkilerin yeni dönemde, bölgesel ve küresel istikrarın geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar oluşturacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

DHA | 31.01.2020 - 21:09..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılışı bu gece yarısı resmen gerçekleşiyor. Uzun bir sürecin ardından Brexit tasarısı onaylanan ve ayrılış için gerekli adımları atan İngiltere'de geri sayım başladı.

Yürkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da Birleşik Krallık'ın (BK) AB üyeliğinden resmen ayrılmasıyla ilgili, bir açıklama yayınladı.

"İLKESEL TUTUM TAKDİRLE KARŞILANMIŞTIR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BK, 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle AB üyeliğinden resmen ayrılmakta, böylelikle Haziran 2016'da düzenlenen referandum ile başlayan süreç tamamlanmaktadır. BK'nın AB'den ayrılmakla birlikte, Avrupa'nın en önemli ve değerli bileşenlerinden biri olmayı sürdüreceği açıktır. Türkiye, AB içerisinde üyelik sürecimize destek veren, ülkemizin bölgesel ve küresel konumu ile oynayabileceği rolün AB için sağlayacağı katma değerin farkında olan BK'nın ilkesel tutumunu her zaman takdirle karşılamıştır" denildi.

"ÖNEMLİ FIRSATLAR OLUŞTURACAK"

BK'nın AB üyeliğinden ayrılmasının ardından Türkiye- BK ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi yönündeki ortak siyasi irade mevcudiyetinin memnuniyet verici olduğu belirtilen açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi: 
"Türkiye ile BK arasındaki ilişkilerin yeni dönemde, her iki tarafın çıkarlarının yanı sıra, bölgesel ve küresel istikrarın geliştirilmesi açısından da önemli fırsatlar oluşturacağını düşünüyoruz. AB ile BK arasında aksine bir düzenleme yapılmadıkça, 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek geçiş dönemi boyunca BK ile ilişkilerimiz çıkış sürecinden etkilenmeden devam edecek, Birleşik Krallık AB hukukuna tabi olmayı sürdürecektir. Bu dönem süresince, ilişkilerimizin ayrılma sürecinden etkilenecek tüm alanlarında BK makamları ile birlikte gerekli çalışmalar hızla yapılacaktır."

İlginizi Çekebilir
Mısır’da 3 bin yıllık mezarlar bulundu
Mısır Antik Eserler Bakanlığı, Kahire'de 16 adet mezarlıktan taş ve ahşaptan yapılmış toplam 20 lahit ve çok sayıda eserin çıkarıldığını belirtti.
Koronavirüsün çoğalma anı
Çin'in Vuhan kentinde yayılan koronavirüsün, insan vücudunda çoğalarak büyüdüğü anlar görüntülendi.
Koronavirüs İngiltere'ye sıçradı
Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüs, İngiltere'de de görüldü.
İngiliz gazeteleri Brexit için ikiye bölündü
İngiltere yaklaşık 4 yıl önce aldığı Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararını tamamlamaya hazırlanırken, İngiliz basını Brexit için ortak bir paydada buluşamadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vardı, kaldırıldı

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vardı, kaldırıldı

317
Metin Özkan ile Necdet Saraç'ın canlı yayın kavgası

Metin Özkan ile Necdet Saraç'ın canlı yayın kavgası

376
Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'dayken deprem oldu

Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'dayken deprem oldu

262
Sinan Akçıl: Burcu'yu dolandırdılar

Sinan Akçıl: Burcu'yu dolandırdılar

89
Koronavirüs İngiltere'ye sıçradı

Koronavirüs İngiltere'ye sıçradı

239
Meral Akşener, İmamoğlu'nun tatili hakkında konuştu

Meral Akşener, İmamoğlu'nun tatili hakkında konuştu

387
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

530
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir