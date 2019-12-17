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Diyanet oturakta namaz için genelge yayınladı

Ensonhaber'in dün yaptığı haberin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, oturaklarda namaz kılınmasına karşı genelge yayınladı; namazın nasıl kılınması gerektiğini belirtti.

İHA | 17.12.2019 - 11:01..
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Diyanet oturakta namaz için genelge yayınladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, camilerde ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma durumunu yeniden değerlendirildiğini duyurdu.

OTURARAK NAMAZ KILMA UYGULAMASI KALDIRILDI

81 il valiliği ve il müftülüğüne yollanan yazılı metinle; cami ve mescitlerde, tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma eyleminin uygun olmayan görüntüleri ortaya çıkardığı, cami adabını ve cemaat ruhunu bozduğu, cemaat içinde huzursuzluk ortaya çıktığı gerekçesiyle uygulamanın kaldırıldığını beyan etti. Cami içinde sabit oturaklar ve müteşekkil müstakil mekanların oluşturulmasının cami doku ve kültürüyle bağdaşmadığının da belirtildiği yazıda, sağlık problemleri gerekçesiyle normal şekilde namaz kılamayan bireyler için de açıklama yapıldı.

Diyanet oturakta namaz için genelge yayınladı

"AYAKTA KILAMAYAN OTURSUN"

Namaz vakti girince evlerinde, bulundukları yerlerde, cami ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılınabilmesine ilişkin Din İşleri Yüksek Kurulu'nun aşağıda yer alan görüşü uyarınca vaaz ve hutbeyle duyurulacak olan yeni kararlar ise şu şekilde:

“Namazı normal şekli ile ayakta kılmaya gücü yetmeyen kimse için asıl olan namazı oturarak kılmaktır. Böyle kişilerin namazını kendi durumlarına göre diz çökerek veya bağdaş kurarak yahut ayaklarını yana ya da kıbleye doğru uzatarak kılmaları uygun görülmüştür.

"HAFİF RAHATSIZLIKLAR MAZARET DEĞİL"

Ayakta durabilen ve yere oturabildiği halde secde edemeyen kimselerin namaza ayakta başlamaları, rükûdan sonra yere oturarak secdeleri ima ile yapmaları, ayakta durabildiği halde oturduktan sonra ayağa kalkamayan kişilerin namaza ayakta başlamaları, secdeden sonra namazı oturarak tamamlamaları, namazı aslî şekline uygun olarak kılmaya engel olmayacak hafif bedeni rahatsızlıkların bu konuda meşru mazeret olarak görülmemesi, dinî açıdan zorunlu ve meşru bir sebep bulunmadıkça namaz kılmak amacı ile camilerde sıralar halinde sabit oturakların yapılmasının, cami doku ve kültürüyle bağdaşmadığı, bu sebeple hastalık ve özürlülük gibi herhangi bir rahatsızlığı bulunan kimselerin, zorunlu olmadıkça namazlarını sandalyede değil, yere oturarak kılmalarının uygun görülmüştür.”

Diyanet oturakta namaz için genelge yayınladıGENELGENİN BÜYÜK HALİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KATLANABİLİR TABURELER KULLANILACAK

İma ile namaz kılanlar için daha önceki talimat uyarınca yer ayrılması uygulamasından vazgeçildiği ifadelerinin de yer aldığı yazılı açıklamada, cami ve mescitlerin içinde sabit oturaklardan müteşekkil müstakil mekanlar oluşturulmayacağı da açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Cami ve mescitlerde ima ile namaz kılanlar için hazırlanan sabit oturaklar kaldırılacaktır. Camilerde ihtiyaç olması halinde sadece katlanabilir tabure kullanılabilecektir. Hiçbir şekilde oturması mümkün olmayacak tarzda mazereti olanlar katlanabilir taburesini alıp safların arasına girerek namazlarını kılacaklardır. Cami görevlileri tarafından engelli, yaşlı ve mazeret sahibi olan vatandaşlarımızın namazlarını oturarak veya tabure üzerinde nasıl kılacakları hususu titizlikle anlatılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

VİCDANI RAHATLATACAK MAZARET

Diyanet'in genelgesinde, oturarak namaz kılacak kişilerin mazeretlerinin de kendi vicdanlarını rahatlatacak boyutta olması gerektiği belirtildi.

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Diyanet oturakta namaz için genelge yayınladı

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