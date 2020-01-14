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Diyanet, TOKİ'den krediyle ev almayı caiz buldu

Diyanet, TOKİ kampanyası kapsamında devlet bankasından kredi kullanarak ev almanın caiz olduğunu bildirdi.

AA & Ensonhaber | 14.01.2020 - 12:58..
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Diyanet, TOKİ'den krediyle ev almayı caiz buldu

TOKİ tarafından düşük bütçeli ailelere yönelik başlatılan konut kampanyası için devlet bankasından kredi kullanmanın caiz olup olmadığına dair bir soru, Diyanet'e yöneltildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden gelen soruya verdiği cevapta, devletin söz konusu borçlandırmada amacının faiz elde etmek olmadığı için bu yolla ev almanın caiz olduğu ifade edildi.

SORU-CEVAP

Diyanet, "Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dini hükmü nedir?" sorusuna şu cevabı verdi:

"İslam'da faiz, kesin olarak haram kılınmıştır. Bir zaruret bulunmadıkça faiz almak da vermek de caiz değildir. İş kurmak veya genişletmek; ev, araba satın almak üzere kişi, kuruluş veya bankalardan alınan faizli krediler de bu kapsamdadır ve caiz değildir.

TOKİ aracılığıyla devreye alınan son uygulama ise devletin, alt veya orta gelirli vatandaşlarına yönelik olarak ürettiği bir sosyal konut projesidir.

Bu projede, peşinat haricindeki tutar, kamu bankaları vasıtasıyla kredilendirilmekte olup devletin söz konusu borçlandırmadaki amacı, faiz geliri elde etmek değil, aksine ödeme güçlüğü içindeki vatandaşlarının ev sahibi olmalarına yardımcı olmaktır.

Bu itibarla, devlet TOKİ’nin bu uygulamasında başka bir yolla konut alma imkânı tanımadığından, belirtilen niyet ve amaçlar doğrultusunda söz konusu projeden yararlanmak caizdir."

Diyanet, TOKİ'den krediyle ev almayı caiz buldu

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