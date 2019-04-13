Diyarbakır'da 11 terör sığınağı imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmayı sürdürüyor.

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı 11 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda; bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 7'si birbiri ile bağlantılı 20 metrekare, 1'i 15 metrekare, 1'i 14 metrekare, 2'si 8 metrekare genişliğinde olmak üzere 11 kış sığınağı, 7 avcı boy çukuru, 2 gözetleme ve ateş mevzi tespit edilip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Lice ve Kulp ilçelerinde terör operasyonu

ÇOK SAYIDA MÜHİMMATA EL KONULDU

Sığınıklarda yapılan aramalarda ise jelikan bidonlar içerisinde 55 adet 5,56 mm., M-16 tüfeği fişeği, 150 adet 7,62 mm kalaşnikof tüfeği fişeği, 5 adet AK-47 kalaşnikof tüfeği şarjörü, tim içi haberleşme telsizi, 3 Bixi makinalı tüfek gece görüş monte hamili, keskin nişancı silah dürbün körüğü, 2 silah askı kayışı, 4 akü, jeneratör, akım çevirici, küçük tüp, 1 kilo amonyum nitrat, 4'lü pil bloğu, 40 metre elektrik kablosu ve çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.























