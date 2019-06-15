taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8959
Euro
6.6111
Altın
1341.84
Borsa
90787.01
Gram Altın
254.42

Diyarbakır'da makas atan sürücü sedyede ceza yedi

Trafikte makas atarak ilerleyen ve aracının devrilmesi sonucu yaralanan sürücüye, kaldırıldığı hastanede 1.002 lira ceza verildi.

AA | 15.06.2019 - 13:26..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Kıtılbıl Mahallesi Hayati Avşar Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir otomobil, refüje çarpması sonucu devrilerek karşı şeride geçti.

Hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

KAZA MOBESE GÖRÜNTÜLERİYLE İNCELENDİ

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında MOBESE kamerasınca kaydedilen görüntüleri izleyen polis, sürücünün trafikte makas atarak ilerlediğini, kazanın bundan dolayı yaşandığını tespit etti.

Trafikte makas atan sürücüye sedyede ceza

SEDYEDEYKEN İFADESİ ALINDI

Sağlık durumu iyi olan sürücünün ifadesini almak için hastaneye giden polis, sedyede müşahede altında olan sürücünün ifadesine başvurdu.

Diyarbakır'da makas atan sürücü sedyede ceza yedi

Sürücü, polise verdiği ifadede aracın gaz pedalının takılı kaldığını, başka araçlara çarpmamak için manevra yaparak ilerlediğini, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ileri sürdü.

POLİS 1.002 LİRA CEZA KESTİ

Polis memuru da sürücüye görüntülerin incelendiğini kaydederek, trafik güvenliğini aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştirdiği için 1.002 lira ceza kesildiğini bildirdi.

Diyarbakır'da makas atan sürücü sedyede ceza yedi

Diyarbakır'da makas atan sürücü sedyede ceza yedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ada Araştırma'nın 23 Haziran anketi

Ada Araştırma'nın 23 Haziran anketi

584
Amerikan basını F-35'i yerden yere vurdu

Amerikan basını F-35'i yerden yere vurdu

135
Şarkıcı Gülşen maliyenin radarında

Şarkıcı Gülşen maliyenin radarında

80
2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

65
Fransa'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz çağrısı

Fransa'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz çağrısı

306
Milletvekillerini yoğun bir mesai bekliyor

Milletvekillerini yoğun bir mesai bekliyor

225
İsviçreli kadınlar 28 yıl sonra eşit maaş için sokaklarda

İsviçreli kadınlar 28 yıl sonra eşit maaş için sokaklarda

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir