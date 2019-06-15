Diyarbakır'da makas atan sürücü sedyede ceza yedi

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Kıtılbıl Mahallesi Hayati Avşar Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir otomobil, refüje çarpması sonucu devrilerek karşı şeride geçti.

Hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

KAZA MOBESE GÖRÜNTÜLERİYLE İNCELENDİ

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında MOBESE kamerasınca kaydedilen görüntüleri izleyen polis, sürücünün trafikte makas atarak ilerlediğini, kazanın bundan dolayı yaşandığını tespit etti.

Trafikte makas atan sürücüye sedyede ceza

SEDYEDEYKEN İFADESİ ALINDI

Sağlık durumu iyi olan sürücünün ifadesini almak için hastaneye giden polis, sedyede müşahede altında olan sürücünün ifadesine başvurdu.

Sürücü, polise verdiği ifadede aracın gaz pedalının takılı kaldığını, başka araçlara çarpmamak için manevra yaparak ilerlediğini, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ileri sürdü.

POLİS 1.002 LİRA CEZA KESTİ

Polis memuru da sürücüye görüntülerin incelendiğini kaydederek, trafik güvenliğini aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştirdiği için 1.002 lira ceza kesildiğini bildirdi.