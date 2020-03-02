Diyarbakır’da PKK'ya ağır darbe: 358 kilo esrar bulundu

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Okul bahçesinde Eylül'ü ezen servis sürücüsüne tahliye

Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olan ve tutuklu olarak yargılanan servis şoförü Hüseyin Y., tahliye edildi.