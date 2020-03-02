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Diyarbakır’da PKK'ya ağır darbe: 358 kilo esrar bulundu

İki farklı araçta yapılan aramada 358 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İHA | 02.03.2020 - 11:36..
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; kent genelinde uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 26 Şubat’ta iki araca eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

358 KİLO ESRAR

Operasyonda toplam 358 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, araçlarda bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’da PKK'ya ağır darbe: 358 kilo esrar bulundu

3 ZANLI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlılardan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1’i de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diyarbakır’da PKK'ya ağır darbe: 358 kilo esrar bulundu

Diyarbakır’da PKK'ya ağır darbe: 358 kilo esrar bulundu

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