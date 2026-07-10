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Diyarbakır'da taşlı sopalı kavgada iki kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ensonhaber / DHA
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDETTİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavga anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)