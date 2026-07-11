Yalova açıklarında tankerin çarptığı tekne battı

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada saat 19.00 sıralarında Dereağzı Limanı açıklarında tanker gemisinin özel tekneye çarptığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin intikal ettirildiği bildirildi.

'DİDO' isimli özel teknenin battığı, teknede bulunan 2 kişinin denize atlayarak kurtuldukları belirtilen açıklamada kazazedelerin çevrede bulunan özel tekneler tarafından güvenli şekilde sudan çıkarıldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

"TAHKİKAT SÜRÜYOR"

Olayın ardından ilgili tanker gemisinin faaliyetlerine son verildiği, hakkında adli işlemlere başlanan gemi kaptanının ifadesinin alındığı kaydedilen açıklamada, "Batan teknenin bulunduğu bölgede yapılan kontrollerde herhangi bir çevre kirliliğine rastlanmamıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat, Sahil Güvenlik Komutanlığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.