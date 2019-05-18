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Diyarbakır'da teröristlerin kış sığınaklarına operasyon

Operasyonun gerçekleştirildiği arazide 8 el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

AA | 18.05.2019 - 11:21..
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Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır'ın kuzey ve kuzey doğusu, Bingöl'ün güneyi ve Muş'un batı ve güney batısı arasında kalan dağlık ve kırsal alanda, gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verildi.

Diyarbakır'da teröristlerin kış sığınaklarına operasyon

Diyarbakır'da teröristlerin kış sığınaklarına operasyon

TERÖR SIĞINAĞI TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında terör örgütü mensuplarınca kullanılan, biri 5 oda ve 3 girişten oluşan, biri 72 metrekare genişliğinde 5 odalı, biri 48 metrekare, biri 105 metrekare, ikisi 9 metrekare, üçü 6 metrekare genişliğinde, 34'ü değişik ebatlarda olmak üzere toplam 43 kış sığınağı ile 8 avcı boy çukurunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bunların tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Diyarbakır'da teröristlerin kış sığınaklarına operasyon

Diyarbakır'da teröristlerin kış sığınaklarına operasyon

1,5 TON YİYECEK MALZEMESİ BULUNDU

Arazide farklı noktalarda tuzaklanmış 8 el yapımı patlayıcı düzeneğinin tespit edilerek imha edildiği aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Sığınaklar ile toprağa gömülü jelikan bidonlarda, arazide ve adli aramalarda 8 el yapımı patlayıcı düzeneği, çok sayıda pil, bin 200 metre elektrik kablosu, 33 büyük tüp, 3 küçük tüp, 2 akü, 2 güneş paneli, 32 litre mazot, 15 kilogram gübre, 1 ton 568 kilogram yiyecek malzemesi ile çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildi.

Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Diyarbakır'da teröristlerin kış sığınaklarına operasyon

Diyarbakır'da teröristlerin kış sığınaklarına operasyon

Diyarbakır'da teröristlerin kış sığınaklarına operasyon

Diyarbakır'da teröristlerin kış sığınaklarına operasyon

Diyarbakır'da teröristlerin kış sığınaklarına operasyon

Diyarbakır'da teröristlerin kış sığınaklarına operasyon


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