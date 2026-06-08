Diyarbakır'da Yapı Kredi Şubesi'ne silahlı saldırı düzenlendi

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki, Yapı Kredi Bankası şubesine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

Sabah saatlerinde bankaya gelen görevliler, kurşun izlerini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri banka etrafında incelemelerde bulundu.

Ekipler delil çalışması yaparken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

FAALİYETİNE ARA VERDİ

Banka şubesi, faaliyetine ara verdi. Şubenin kepengine "Şubemiz hizmet vermemektedir. Diğer şubelerden destek alabilirsiniz" yazısı asıldı.

Yapı Kredi Bankasının da bünyesinde bulunduğu Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz günlerde Kürt kadınlar üzerinden bir açıklama paylaşmış ve tepki görmüştü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatmıştı. Rahmi Koç, daha sonra ifadelerinden dolayı özür dilemişti.