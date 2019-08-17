Dizi aşkını takipçileri ortaya çıkardı

'Erkenci Kuş' dizisinde rolleri gereği aşk yaşayan Can Yaman ile Demet Özdemir'in gerçek hayatta da birlikte olduğu dedikodusu uzunca bir zamadır kulislerde konuşuluyor.

TAKİPÇİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMAYAN AYRINTI İLİŞKİYİ ELE VERDİ

Dizinin final yapmasının ardından ise ikilinin ilişkilerinin bir dargın bir barışık ilerlediği söyleniyordu. Ancak genç çiftin paylaştığı bir fotoğraf ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

BELGELENDİ

Barışan Yaman ve Özdemir çiftinin birlikte tatile gittiği ise paylaştıkları fotoğraf sonrası belgelendi.