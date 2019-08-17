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Dizi aşkını takipçileri ortaya çıkardı

'Erkenci Kuş' dizisinde başrolleri paylaşan Can Yaman ile Demet Özdemir'in bir süredir ilişki yaşadığı konuşuluyordu. İlişkilerini inkar eden ikilinin aşklarını takipçileri belgeledi.

Haber Merkezi | 17.08.2019 - 09:29..
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'Erkenci Kuş' dizisinde rolleri gereği aşk yaşayan Can Yaman ile Demet Özdemir'in gerçek hayatta da birlikte olduğu dedikodusu uzunca bir zamadır kulislerde konuşuluyor.

Dizi aşkını takipçileri ortaya çıkardı

TAKİPÇİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMAYAN AYRINTI İLİŞKİYİ ELE VERDİ

Dizinin final yapmasının ardından ise ikilinin ilişkilerinin bir dargın bir barışık ilerlediği söyleniyordu. Ancak genç çiftin paylaştığı bir fotoğraf ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Dizi aşkını takipçileri ortaya çıkardı

BELGELENDİ

Barışan Yaman ve Özdemir çiftinin birlikte tatile gittiği ise paylaştıkları fotoğraf sonrası belgelendi.

Dizi aşkını takipçileri ortaya çıkardı

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