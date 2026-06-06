DJ Melek Özçağan: Namaz kılmak isterdim ama ters teper

Sosyal medyada her geçen gün birbirinden ilginç içerikler paylaşılıyor.

Bu sefer ilginç ve tepki çeken içeriğe ise DJ Melek Özçağan, imza attı.

SAHNEYE ÇIKMADAN VİDEO ÇEKTİ

Sahneye çıkmadan önce video çeken Melek Özçağan, Allah'a şükrettiğini ifade etti.

Özçağan'ın çektiği video değil, şükrettiğini söyledikten sonraki sözleri tepki çekti.

"NAMAZ KILMIYORUM, TERS TEPER"

Özçağan'ın, dalga geçerek "Allah’ım, sana namaz kılarak şükretmek isterim ama yanlış yapar, ters dönerim diye yapamadım." ifadeleri, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

"DUALARIM TERS DÖNER"

"Evet hazırım sahneye, çok mutluyum. Hesabım açıldı, bugün sahnem var.

Ekmeğimdeyim. Rabb'im sana daha nasıl şükredebilirim. Namaz kılmayı bilmiyorum.

Namaz kılmak için çok uğraştım. Namaz kılmak istedim ama dualarım ters döner diye yapamadım."